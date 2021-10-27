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Android 12 вызывает сбои в работе смартфонов Xiaomi

Газета.Ru
2 часа назад

Компания Xiaomi перечислила все проблемы, которые вызывает операционная система MIUI на базе Android 12, пишет портал ITHome.

Android 12 вызывает сбои в работе смартфонов Xiaomi
Фото: GoogleGoogle

Большинство ошибок связано с совместимостью ПО. Так, многие сторонние приложения работают со сбоями.

Кроме того, после обновления до новейшей версии Android пользователи начали жаловаться на затемнение экрана и постоянный перезапуск устройства. Проблемы коснулись и уведомлений, которые стали приходить позже.

Также компания зафиксировала проблемы в работе микрофона, виджетов, магазине приложений и другие.

Пока речь идет о бета-версии для разработчиков, дата начала открытого теста неизвестна.

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