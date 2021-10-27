Летающий байк в Японии сняли на видео

В Японии представили летающий байк. Об этом сообщает Telegram-канал «360», в распоряжении которого оказалось видео с гибридным мотоциклом.

Стартап компании A.L.I. Technologies может находиться в воздухе до 40 минут. Он функционирует на двигателях внутреннего сгорания, при этом новейшее транспортное средство весит 300 килограмм и может разгоняться до 100 километров в час.