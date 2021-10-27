Детская вакцина от COVID-19 прошла испытания в России

Детская вакцина от коронавируса российского производства прошла первую и вторую фазу клинических испытаний, которые показали ее безопасность, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на главу исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.

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По его словам, температура у некоторых детей во время испытания поднималась до 37,2-37,3 градусов. «Опасения беспочвенны», — отметил медик. По его словам, детский препарат от COVID-19 - в пять раз разведенный «Спутник V».

«Противопоказания абсолютно все те же самые, что и для взрослой вакцины. Если в пять раз ее развести, у нее никаких новых побочных эффектов не появится», — отметил глава центра.

Применение детской вакцины в России начнется сразу после соответствующего разрешения Министерства здравоохранения РФ. «Это то же самое, что было с полноценным „Спутником“ в свое время», — отметил ученый.