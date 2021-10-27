Минстрой определил IQ городов России

Рейтинг российских городов по индексу цифровизации хозяйства "IQ городов", составленный Минстроем, третий раз подряд возглавила Москва. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства. Столица получила 103 балла из 120 возможных.

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Также по итогам 2020 год в тройку вошли: Воронеж (63 балла) и Казань (61 балл). В 2019 году в тройку вместо Воронежа входил Екатеринбург. Минстрой отметил положительную динамику у всех 16 городов-миллионников России.

Их средний балл по отношению к 2019 году вырос на 14%. Среди крупных городов с населением более 250 тыс. человек лидерами стали Белгород (76) , Химки (75 ) и Тюмень (67 баллов). В 2019 году в тройку лидеров входили Химки, Тюмень и Балашиха.