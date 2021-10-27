Детская вакцина от COVID-19 прошла испытания в России

Детская вакцина от COVID-19 прошла первую и вторую фазу клинических испытаний, которые показали ее безопасность. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург .

По его словам, детская вакцина — это в пять раз разведенный «Спутник V». «Противопоказания абсолютно все те же самые, что и для взрослой вакцины. Если в пять раз ее развести, у нее никаких новых побочных эффектов не появится», — отметил ученый.