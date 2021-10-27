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Гинцбург: детская вакцина против COVID-19 полностью безопасна

Ura.Ruиещё 2
26 минут назад

Детская вакцина от COVID-19 прошла первую и вторую фазу клинических испытаний, которые показали ее безопасность. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Детская вакцина от COVID-19 прошла испытания в России
Фото: ТАССТАСС

«Клинические испытания показали — температура у некоторых детей поднялась до 37,2-37,3 градусов. Опасения беспочвенны», — цитирует Александра Гинцбурга «Национальная служба новостей».

По его словам, детская вакцина — это в пять раз разведенный «Спутник V». «Противопоказания абсолютно все те же самые, что и для взрослой вакцины. Если в пять раз ее развести, у нее никаких новых побочных эффектов не появится», — отметил ученый.

Гинцбург заявил, что детскую вакцину начнут применять в России сразу после соответствующего разрешения Минздрава.

«Минздрав должен дать разрешение на ее использование с одновременным проведением третьей фазы. Это то же самое, что было с полноценным „Спутником“ в свое время», — заключил глава центра Гамалеи.

Ранее сообщалось, что Александр Гинцбург заявил, что 80% заболевших после вакцинации приобрели сертификаты незаконным путем. В НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи начались испытания «мультивакцины». Детская вакцина от COVID может получить название «Спутник М», передают «Народные новости России».

Наука и техника,Общество,Наука,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,
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