Детская вакцина от COVID-19 прошла испытания в России

Детская вакцина от COVID-19 прошла первую и вторую фазу клинических испытаний, которые показали ее безопасность. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Клинические испытания показали — температура у некоторых детей поднялась до 37,2-37,3 градусов. Опасения беспочвенны», — цитирует Александра Гинцбурга «Национальная служба новостей».
По его словам, детская вакцина — это в пять раз разведенный «Спутник V». «Противопоказания абсолютно все те же самые, что и для взрослой вакцины. Если в пять раз ее развести, у нее никаких новых побочных эффектов не появится», — отметил ученый.
Гинцбург заявил, что детскую вакцину начнут применять в России сразу после соответствующего разрешения Минздрава.
«Минздрав должен дать разрешение на ее использование с одновременным проведением третьей фазы. Это то же самое, что было с полноценным „Спутником“ в свое время», — заключил глава центра Гамалеи.
Ранее сообщалось, что Александр Гинцбург заявил, что 80% заболевших после вакцинации приобрели сертификаты незаконным путем. В НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи начались испытания «мультивакцины». Детская вакцина от COVID может получить название «Спутник М», передают «Народные новости России».