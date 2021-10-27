В США назвали срок полета космонавта из РФ на Crew Dragon

Впервые российский космонавт сможет полететь на американском космическом корабле SpaceX Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) во второй половине 2022 года, пишет SpaceNews.

Фото: NASA NASA

Американское издание допускает, что это произойдет в рамках миссии Crew-5. Отмечается, что согласно перекрестной программе полетов, американский космонавт полетит на российском космическом корабле «Союз МС» к МКС также осенью 2022 года.

«Это обеспечило бы присутствие обеих стран на станции и возможность обслуживать свои отдельные системы», — пишет издание.

Таким образом в SpaceNews прокомментировали заявление гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, согласно которому американская компания «SpaceX наработала достаточный опыт, чтобы можно было отправлять на их кораблях и представителей наших экипажей».