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Смартфон Xiaomi вскрыли и создали из него макет города

Ferra.ru
1 час назад

В новом проморолике Xiaomi показала разборку складного смартфона Mi Mix Fold, но необычную — из устройства сделали произведение искусства.

Смартфон Xiaomi вскрыли и создали из него макет города
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Художник, снявшийся в ролике, использовал компоненты смартфона, чтобы создать из них различные строения и мост из Шанхая. Этот процесс действительно завораживает. Художник действует с высокой точностью, работая с миниатюрными объектами.

К сожалению, Xiaomi не рассказал подробностей о создании видео, о том, сколько устройств было использовано для сборки или сколько часов или дней потребовалось для создания крошечных моделей. В любом случае, это впечатляет, выглядит красиво и заодно показывает, что находится внутри Mi Mix Fold.

Напомним, свой первый гибкий смартфон компания Xiaomi представила весной 2021 года.

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