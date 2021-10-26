Смартфон Xiaomi вскрыли и создали из него макет города

Художник, снявшийся в ролике, использовал компоненты смартфона, чтобы создать из них различные строения и мост из Шанхая. Этот процесс действительно завораживает. Художник действует с высокой точностью, работая с миниатюрными объектами.

К сожалению, Xiaomi не рассказал подробностей о создании видео, о том, сколько устройств было использовано для сборки или сколько часов или дней потребовалось для создания крошечных моделей. В любом случае, это впечатляет, выглядит красиво и заодно показывает, что находится внутри Mi Mix Fold.