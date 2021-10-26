Цукерберг нанял адвоката Бритни Спирс

Адвокат Спирс уже отправил письмо создателям сериала, в котором написал о том, что Facebook предпримет все возможные меры, если в "Машине судного дня" появится ложный и вводящий в заблуждение контент. Он также уточнил, что Facebook готов сотрудничать с создателями сериала, чтобы сделать его максимально правдивым.