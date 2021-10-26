Цукерберг нанял адвоката Бритни Спирс

Facebook нанял адвоката Бритни Спирс Мэтью Розенгарта, сообщает The Verge. Согласно данным СМИ, Facebook угрожает судебным разбирательством создателям сериала "Машина судного дня" Anonymous Content, который якобы порочит репутацию корпорации.
Адвокат Спирс уже отправил письмо создателям сериала, в котором написал о том, что Facebook предпримет все возможные меры, если в "Машине судного дня" появится ложный и вводящий в заблуждение контент. Он также уточнил, что Facebook готов сотрудничать с создателями сериала, чтобы сделать его максимально правдивым.
Предстоящий сериал основан на книге "Внутри Facebook: голая правда", которая разоблачает компанию, обвиняя ее в распространении дезинформации и пренебрежении безопасностью пользователей.
Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что десятки иностранных СМИ одновременно раскрыли тайны Facebook.