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Apple выпустила обновленную ОС для своих ПК

Газета.Ru
33 минуты назад

Apple выпустила новую версию ОС для компьютеров Mac macOS Monterey, сообщается на официальном сайте компании. В обновленной операционной системе изменили FaceTime - приложение теперь поддерживает пространственный звук, новые режимы микрофона, а также функцию устранения шумов. Кроме того, в FaceTime появилась поддержка портретного режима и опция размытия фона.

Apple выпустила обновленную ОС для своих ПК
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Также была добавлена функция Airplay, которая позволяет транслировать контент с iPhone или iPad прямо на экран компьютера. Функция также позволяет одновременно управлять разными устройствами с помощью клавиатуры и мышки Mac. Помимо этого, разработчики добавили возможность распознавания текста, а также предметов, животных и мест по фотографии или изображению.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что в сети опубликовали снимки редкого первого прототипа iPod

Наука и техника,Apple,Газета.Ru,
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