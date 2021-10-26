Россия запустит «военный интернет» в Средней Азии

Минобороны России решило развернуть на 201-й военной базе (ВБ) в Таджикистане и авиабазе Кант в Киргизии так называемый военный интернет.

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Речь идёт о новых системах связи, которые позволят на территории Средней Азии передавать защищённо цифровые данные. Отмечается, что «военный интернет» в перспективе позволит вести обмен данными даже с самыми отдалёнными районами.

Оборудование установят в Таджикистане до конца года. Его получит не только батальон связи самой военной базы, но и другие части и подразделения. В результате 201-я ВБ должна будет полностью обновить свой парк систем связи. На базе Кант оборудование установят в следующем году.