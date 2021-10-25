Израиль и ОАЭ вместе отправят зонд на Луну

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подпишут соглашение о сотрудничестве в изучении космоса. Об этом сообщает новостной портал Ynet.

Фото: SpaceIL SpaceIL

Соглашение, которое подпишут 27 октября, подразумевает несколько проектов. В первую очередь, стороны планируют сотрудничать в организации лунной миссии «Берешит-2», запуск которой запланирован на 2024 год. Стоимость миссии составит 100 млн долларов, она включает в себя запуск аппарата лунную орбиту и несколько посадочных аппаратов.

Этот проект является продолжением неудачной израильской миссии «Берешит», состоявшейся в апреле 2019 года. Тогда посадочный аппарат разбился о поверхность Луны, успев передать фотографии с высоты около 20 километров.

Кроме того, ОАЭ помогут проанализировать данные франко-израильского спутника зондирования Земли Venus, запущенного в 2017 году. Он предназначен для изучения глобального потепления, а также других важных для экологии явлений: опустынивания, использования водных ресурсов и сельского хозяйства.