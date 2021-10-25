Google оплатил все штрафы в России

«Компания Google оплатила все штрафы, вступившие в силу, в сроки, предусмотренные для оплаты», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе.

В Google не назвали точную сумму всех оплаченных штрафов. Однако ранее в этот день глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам встречи с представителями Google, заявил, что компания оплатила штрафы на сумму 32,5 млн рублей, которые были наложены за неудаление запрещенного контента.