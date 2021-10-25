Google оплатил все штрафы в России

Американская компания Google оплатила все назначенные российскими судами штрафы, решения по которым вступили в силу, сообщили в пресс-службе корпорации.
«Компания Google оплатила все штрафы, вступившие в силу, в сроки, предусмотренные для оплаты», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе.
В Google не назвали точную сумму всех оплаченных штрафов. Однако ранее в этот день глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам встречи с представителями Google, заявил, что компания оплатила штрафы на сумму 32,5 млн рублей, которые были наложены за неудаление запрещенного контента.
Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство намерено через суд взыскать с американской компании Google оборотные штрафы за повторное неудаление запрещенной информации.