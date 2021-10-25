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Рогозин оценил надежность кораблей Маска

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе Международного астронавтического конгресса в Дубае заявил, что набранный опыт полетов компании Илона Маска SpaceX позволяет говорить об отправке первого российского космонавта кораблем Crew Dragon к МКС.

Рогозин оценил надежность кораблей Маска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наработали (в компании SpaceX) достаточный опыт, с тем чтобы отправлять представителей наших экипажей», – приводит его слова РИА «Новости».

Рогозин рассказал, что во вторник состоятся переговоры с представителем НАСА о возможности согласования перекрестных полетов (астронавты США на российских кораблях и российские космонавты на американских) и согласованию экипажей.

Также он добавил, что готов обсудить с коллегами из НАСА их участие в проекте новой орбитальной станции, передает ТАСС.

«Надо думать о новой станции. У нас есть предложение на этот счет, я готов завтра нашим партнерам об этом рассказать», – рассказал Рогозин.

Ранее Рогозин назвал создателя компании SpaceX Илона Маска достойным уважения из-за создания ракеты с возвращаемой первой ступенью.

Напомним, НАСА надеется, что космонавт из России войдет в состав миссии Crew-5 и полетит на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon осенью 2022 года.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,SpaceX,Роскосмос,NASA,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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