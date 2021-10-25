В Ираке найдена винодельня возрастом 2700 лет

Группа итальянских и курдских археологов обнаружила на севере Иракского Курдистана крупную 2700-летнюю винодельню времен правления ассирийских царей Саргона II (721-705 гг. до н.э.) и его сына Синаххериба (705-681 гг. до н.э.). Об этом сообщает Phys.org.

Фото: Maya Alleruzzo/AP Maya Alleruzzo/AP

В Хинисе, недалеко от курдского административного центра Дахук, были найдены также гигантские каменные бассейны, вырезанные в белой скале, которые служили виноделам во времена правления Сеннахериба, в конце VIII или начале VII в. до н.э. Там же были обнаружены 14 устройств, использовавшихся для прессования винограда и извлечения из него сока, который затем перерабатывали в вино.

Видео дня

При раскопках в округе Фаида на севере Иракского Курдистана той же группой ранее были найдены двухметровые каменные барельефы, изображающие молящихся богам правителей. Они были вырезаны в стенах оросительного канала протяженностью почти 9 км. В процессии богов участвует в числе прочих богиня плодородия, плотской любви, войны и распри Иштар, которую везет лев.

Территория, на которой расположен нынешний Ирак, была местом зарождения древнейших городов мира, основанных ассирийцами, шумерами и вавилонянами, а также сосредоточением древнейших образцов письменности, клинописных табличек, однако многие артефакты сильно пострадали в ходе вторжения в 2003 году в Ирак Соединенных Штатов, а также начавшейся вслед за этим гражданской войны. С 2014 по 2017 год группировка «Исламское государство» уничтожила десятки доисламских реликвий с помощью бульдозеров, кирок и взрывчатки. Они использовали также контрабанду сокровищ для того, чтобы финансировать свои военные операции.