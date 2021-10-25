Найден ближайший генетический предок собаки

Ученые провели исследование и выяснили, кто был ближайшим генетическим предком современной собаки. О работе сотрудников Высшего университета перспективных исследований говорится в материале на сайте bioRxiv.
По мнению биологов, самый близкий предок собак – японский волк. Речь идет о подвиде обыкновенного волка, который раньше проживал на территории японских островов, однако потом был истреблен. Считается, что последнюю особь убили в начале XX века.
Исследование, проведенное профессором Дзюной Годзобори, показало, что именно японский волк по своим генам ближе всего к предкам собак, чем любой другой волк. Это удалось узнать с помощью секвенирования ДНК музейных образцов.
По мнению специалистов, собаки и японские волки происходят от единой предковой группы, сформировавшейся 20 – 40 тысяч лет назад в Восточной Азии. Тем не менее из этого не следует, что волков одомашнили именно там и в это время, так как анализ ДНК не дает понять, когда животные начали активно контактировать с людьми.
Генетический анализ также показал, что после первоначального разделения случилось скрещивание между японскими волками и ранними собаками. По мнению ученых, это должно было произойти не менее 10 тысяч лет назад, так как 2 % генома ранее найденной ездовой собаки, жившей 10 тысяч лет назад, принадлежит японскому волку. Ученые полагают, что данное скрещивание произошло до того, как волки достигли Страны восходящего солнца.
Напомним, ранее международная группа ученых выяснила, что причиной вымирания мамонтов в Сибири оказалось резкое изменение климата, а не деятельность человека, как считалось ранее.