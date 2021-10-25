Найден ближайший генетический предок собаки

Ученые провели исследование и выяснили, кто был ближайшим генетическим предком современной собаки. О работе сотрудников Высшего университета перспективных исследований говорится в материале на сайте bioRxiv.

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По мнению биологов, самый близкий предок собак – японский волк. Речь идет о подвиде обыкновенного волка, который раньше проживал на территории японских островов, однако потом был истреблен. Считается, что последнюю особь убили в начале XX века.

Исследование, проведенное профессором Дзюной Годзобори, показало, что именно японский волк по своим генам ближе всего к предкам собак, чем любой другой волк. Это удалось узнать с помощью секвенирования ДНК музейных образцов.

По мнению специалистов, собаки и японские волки происходят от единой предковой группы, сформировавшейся 20 – 40 тысяч лет назад в Восточной Азии. Тем не менее из этого не следует, что волков одомашнили именно там и в это время, так как анализ ДНК не дает понять, когда животные начали активно контактировать с людьми.

Генетический анализ также показал, что после первоначального разделения случилось скрещивание между японскими волками и ранними собаками. По мнению ученых, это должно было произойти не менее 10 тысяч лет назад, так как 2 % генома ранее найденной ездовой собаки, жившей 10 тысяч лет назад, принадлежит японскому волку. Ученые полагают, что данное скрещивание произошло до того, как волки достигли Страны восходящего солнца.