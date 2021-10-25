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Американские ученые вывели формулу абсолютного счастья

Вечерняя Москва
1 час назад

Человек испытывает состояние счастья, когда с головой уходит в работу, погружаясь в так называемый поток, который позволяет выполнить работу качественнее. К такому выводу пришли ученые из Чикагского университета под руководством Михая Чиксентмихайи.

Американские ученые вывели формулу абсолютного счастья
Фото: pixabay.compixabay.com

Исследователи изучали состояние счастья, чтобы выяснить, каким способом оно приходит к человеку. Чиксентмихайи выдвинул концепцию «потока», при котором человек полностью погружается в работу и способен в этом состоянии достичь максимальных результатов.

В исследовании принимали участие добровольцы. В процессе занятия любимым делом они испытывали эмоциональный подъем и ощущение радости. Независимо от остальных факторов, участники описывали это состояние одинаково.

На основе опыта ученый объяснил механизм вхождения в «поток». Для этого необходимы дело, в котором человек может себя проявить и нужный для этого навык. Также должна стоять четкая цель и существовать обратная связь. Перечисленные факторы позволяют сосредоточиться на задаче максимально. При соблюдении этих условий человек теряет ощущение времени и внутреннего «я» и способен испытать счастье, пишет РИА Новости.

До этого психолог Татьяна Цветкова раскрыла секрет женского счастья. Она напомнила, что счастье — это внутреннее состояние женщины, от которого она испытывает максимальное удовольствие. По ее словам, женщина может испытывать счастье от реализации в разных ролях: жены, матери, подруги, начальницы.

Наука и техника,Татьяна Цветкова,РИА Новости,
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