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Археологи обнаружили в Казани серебро времен Ивана Грозного

Lenta.ru
1 час назад

Участвовавшие в проходивших на территории реставрируемого Петропавловского собора Казани раскопках археологи обнаружили серебряную монету времен Ивана Грозного. Эту и другие удивительные находки в беседе с «Татар Информ» описал научный сотрудник привлеченного к исследованию территории собора Института археологии имени Халикова Академии Наук РТ, археолог Илья Тищенко.

Археологи обнаружили в Казани серебро времен Ивана Грозного
Фото: Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Собеседник агентства указал, что проводившие реставрационные работы строители случайно наткнулись на захоронение XVI века. В нем, помимо монеты, нашли порядка 30 предметов, таких как нательные бронзовые кресты, пряжки ремней, серьги и пуговицы. Специалист отметил, что на найденной монетке было написано «Царь Великий князь Иван». Он считает, что она попала в могильную яму случайно.

«В основном погребения, которые совершаются во второй половине XVI века на территории Поволжья, были безинвентарные — не было традиции оставлять в гробу нательный крест. Поэтому в первом ярусе, где была найдена монета Ивана Грозного, упокоенные были без предметов личного благочестия», — объяснил Тищенко, добавив, что монетки, подобные найденной, весили меньше грамма и назывались чешуйками.

Ранее сообщалось, что в Смоленске открылась выставка, на которой представлены около 100 литографий и гравюр, выполненных по эскизам французского художника Эжена Делакруа. Отмечалось, что литографии, гравюры и ксилографии, представленные в экспозиции, были сделаны в Париже и Лейпциге в XIX и XX веках. Они созданы в наиболее плодотворный период творчества Делакруа, в частности, речь идет о «Марокканском альбоме».

Наука и техника,Эжен Делакруа,Иван Грозный,РАН,Татар-Информ,
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