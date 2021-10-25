Впервые показаны фотографии дельта-штамма

Новосибирский центр «Вектор» опубликовал фотографии дельта-штамма коронавируса. Снимки, сделанные на камеру электронного микроскопа, опубликовало РИА Новости.
Вирус искусственно вырастили на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Срезы залитых в эпоксидные смолы клеток окрашены по стандартной методике, отметили в центре.
«Дельта-штамм является мутацией SARS-CoV-1, которую Всемирная организация внесла в список "вызывающих озабоченность". Кроме дельты в списке оказались еще три варианта вируса – альфа-штамм, впервые выявленный в Великобритании, бета, обнаруженный в Южной Африке и гамма, первые случаи заражения которым подтвердили в Бразилии.
Сейчас дельта-штамм продолжает мутировать, а потому интерес ученых к нему сохраняется. Ранее глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что российские ученые обнаружили 60 модификаций дельта-штамма коронавируса.