Впервые показаны фотографии дельта-штамма

Напомним, что ранее в России обнаружили новый подвид дельта-штамма COVID-19 – AY.4.2. Больше всего данная разновидность распространена на территории Великобритании, а ранее его выявили в Израиле и США. Как отмечают эксперты, разновидность может вызвать рост числа заражений в России, однако в настоящее время отсутствуют данные, что AY.4.2 снижает эффективность вакцин.