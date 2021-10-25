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Вектор показал фото дельта-штамма

Елена Прошина
1 час назад

Новосибирский центр «Вектор» опубликовал фотографии дельта-штамма коронавируса. Снимки, сделанные на камеру электронного микроскопа, опубликовало РИА Новости.

Впервые показаны фотографии дельта-штамма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вирус искусственно вырастили на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Срезы залитых в эпоксидные смолы клеток окрашены по стандартной методике, отметили в центре.

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«Дельта-штамм является мутацией SARS-CoV-1, которую Всемирная организация внесла в список "вызывающих озабоченность". Кроме дельты в списке оказались еще три варианта вируса – альфа-штамм, впервые выявленный в Великобритании, бета, обнаруженный в Южной Африке и гамма, первые случаи заражения которым подтвердили в Бразилии.

Сейчас дельта-штамм продолжает мутировать, а потому интерес ученых к нему сохраняется. Ранее глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что российские ученые обнаружили 60 модификаций дельта-штамма коронавируса.

Напомним, что ранее в России обнаружили новый подвид дельта-штамма COVID-19 – AY.4.2. Больше всего данная разновидность распространена на территории Великобритании, а ранее его выявили в Израиле и США. Как отмечают эксперты, разновидность может вызвать рост числа заражений в России, однако в настоящее время отсутствуют данные, что AY.4.2 снижает эффективность вакцин.
Наука и техника,Владимир Гущин,РИА Новости,
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