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Искусственный интеллект научили красть пин-коды карт

Мария Иванова
1 час назад

Эксперты из Университета Падуи и Делфтского университета научили искусственный интеллект подбирать пин-коды банковских карт по видео. По мнению ученых, если к подобному механизму получат доступ мошенники, люди не смогут защитить свои карты, пишут «Ведомости».

Искусственный интеллект научили красть пин-коды карт
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В рамках своего эксперимента исследователи разработали алгоритм, использующий две нейронные сети. Первая помогает распознать положение незакрытой части кисти на разных кадрах видеозаписи. Вторая анализирует полученные данные. Также алгоритм позволяет определить время нажатия клавиш: он синхронизирует движения руки с заполнением звездочек на экране банкомата.

Ученые выяснили, что искусственный интеллект может установить точное расположение рук и часто подбирает верный пин-код, даже если клиент на 75 процентов прикрывал клавиатуру рукой.

Для обучения алгоритма ученые записали 5800 видео, на которых 58 добровольцев-правшей вводили пин-коды. Алгоритм вычислял четырехзначные пароли с точностью в 41 процент, пятизначные - 30 процентов с трех возможных попыток.

Девять фраз: МВД назвало россиянам способы защититься от мошенников

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отметили, что одного определения пин-кода для кражи денег недостаточно – помимо этого, карту надо скопировать.

В Сбербанке ранее назвали «простые правила кибербезопасности» для защиты карты от мошенников: карту необходимо держать в надежном месте, не хранить пин-код рядом с ней, закрывать клавиатуру банкомата рукой при вводе пин-кода, обращать внимание на подозрительных людей рядом с банкоматом и не пользоваться аппаратами, вызывающими сомнения.

Кража паролей с помощью искусственного интеллекта пока не стала массовой, но мошенники активно занимаются скиммингом (крадут данные карты, делают ее дубликат и обналичивают деньги). Для этого они прикрепляют на банкоматы самодельные считыватели магнитной ленты, накладные клавиатуры, а также размещают на аппарате или рядом с ним миниатюрную камеру, которая запечатлевает цифры пин-кодов.
Наука и техника,Сбербанк России,МВД,Ведомости,
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