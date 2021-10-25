Раскрыты побочные эффекты вакцины от COVID для подростков

Побочные эффекты, выявленные во время клинических исследований российского препарата против COVID-19 для подростков, незначительны, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

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По его словам, речь идет о поднятии температуры тела до 37,2-37,3 градусов. 23 сентября Министерство здравоохранения России сообщило, что были получены документы от Центра на регистрацию вакцины против коронавируса для подростков. Экспертная оценка возможности вакцинации от COVID-19 несовершеннолетних может быть завершена в ближайшие дни.

Ранее Гинцбург сообщил, что большая часть россиян, которые тяжело заболели коронавирусом после того, как привились «Спутником V», на самом деле купили свои сертификаты о вакцинации. «Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя», — сказал медик.

С помощью анализа на наличие маркеров вакцины можно проверить, была ли у гражданина прививка «Спутником V». По данным специалистов, в 80% случаев эти маркеры отсутствуют.