Гинцбург назвал лучший срок для ревакцинации от коронавируса

Оптимальный срок для ревакцинации от коронавируса нового типа составляет шесть месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

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По его словам, именно такой период до повторной прививки обеспечит наибольший ответ иммунной системы на препарат. При этом перерыв в шесть месяцев обусловлен и появлением «дельта»-штамма COVID-19, из-за которого нужно поддерживать высокий уровень защитных антител.

Гинцбур отметил, что при вакцинации уровень антител при высоком показателе может повыситься, но незначительно. При этом никакого вреда человек себе этим не нанесет.

Ранее директора центра говорил, что повышение общего уровня иммунизации позволит снизить частоту ревакцинации от коронавируса. По его словам, постоянная иммунизация может быть среди вакцинированных, несмотря на то, что «дельта» штамм вируса навсегда останется с человечеством.