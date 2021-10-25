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Названы приложения, которые нужно удалить с iPhone

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Исследователи кибербезопасности Талал Хадж Бакри и Томми Мыск советуют пользователям iPhone удалить Facebook и Instagram со смартфона, сообщает портал Forbes.

Названы приложения, которые нужно удалить из iPhone
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По их словам, даже если пользователь отключит отслеживание приложений в настройках телефона, Facebook все равно продолжит собирать информацию о владельце гаджета через метаданные изображений и IP-адреса.

Кроме того, оба приложения используют акселерометр iPhone для отслеживания движений. На основе этих данных компания может вычислить поведение пользователя в определенные часы, например когда владелец смартфона идет куда-то, а когда отдыхает. Также приложения могут определить местоположение пользователя по данным акселерометра.

Отключить данную возможность нельзя. По словам исследователей, единственный способ предотвратить сбор данных — это удаление приложения.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Facebook планирует сменить название.

Наука и техника,Forbes,Газета.Ru,
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