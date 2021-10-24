В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+20° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

Вирусолог назвал три самых уязвимых для коронавируса органа

Ювелина Бернст
29 минут назад

Врач-вирусолог Евгений Тимаков перечислил органы, которые коронавирус атакует чаще всего, передает радио «Вести FM».

Вирусолог назвал три самых уязвимых для коронавируса органа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К таким органам относятся легкие и эндотелий сосудов, утверждает специалист. Он объяснил, что там находятся большое количество рецепторов, на которых коронавирус размножается. Именно поэтому, по словам Тимакова, часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование.

Третье место по поражению при COVID-19 занимает печень.

При этом у детей самым уязвимым является кишечник, сказал врач.

Вирус «стирает» около 20-30% иммунитета человека, поэтому после перенесенной болезни человек начинает часто болеть и у него обостряются скрытые заболевания, добавил вирусолог.

По его мнению, коронавирус может остаться с человечеством навсегда, и ей переболеют все.

Наука и техника,Евгений Тимаков,Вести ФМ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители