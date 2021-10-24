Вирусолог назвал три самых уязвимых для коронавируса органа

Врач-вирусолог Евгений Тимаков перечислил органы, которые коронавирус атакует чаще всего, передает радио «Вести FM».
К таким органам относятся легкие и эндотелий сосудов, утверждает специалист. Он объяснил, что там находятся большое количество рецепторов, на которых коронавирус размножается. Именно поэтому, по словам Тимакова, часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование.
Третье место по поражению при COVID-19 занимает печень.
При этом у детей самым уязвимым является кишечник, сказал врач.
Вирус «стирает» около 20-30% иммунитета человека, поэтому после перенесенной болезни человек начинает часто болеть и у него обостряются скрытые заболевания, добавил вирусолог.
По его мнению, коронавирус может остаться с человечеством навсегда, и ей переболеют все.