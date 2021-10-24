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Названы самые безопасные в России пассажирские самолеты

Елена Прошина
1 час назад

Бывший глава Федерации любителей авиации, заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский и заслуженный пилот РФ Сергей Кругликов назвали модели самых надежных пассажирских самолетов. Их мнение приводит URA.RU.

Названы самые безопасные в России пассажирские самолеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У ИЛ-96 очень высокая степень безопасности. Даже при отказе систем автоматического управления, ручное может работать чисто механически. Поэтому на самолетах с такой системой летают президенты. На ИЛ-96 летает президент РФ», — рассказал Виктор Заболотский.

Заболотский рассказал, что надежность отечественных воздушных судов была обеспечена за счет специфических технологий их разработки, а также развитой системой проверкой. Он напомнил, что в советское время существовал ряд авиационных конструкторских бюро¸ в том числе Туполева, Антонова, Илюшина, Микояна, Яковлева и другие.

Заболотский рассказал, что в начале серийной эксплуатации каждой новой модели самолета специально обученные летчики во время первых полетов выявляли все отказы техники. Это было вызвано тем, что неисправности могут обнаруживаться не в первых полетах самолета, а уже в процессе его эксплуатации. По мнению пилота, в данный момент этот порядок ввода в строй новых моделей самолетов нарушен.

«Самый надежный — это ИЛ-86 и сделанный на его базе ИЛ-96. Мне приходилось летать, в том числе на Boeing 777, Boeing 767, а также А310, А330. На них иногда случались какие-то приключения», — отметил Сергей Кругликов.

Наука и техника,Виктор Заболотский,Boeing,РИА Ura.ru,
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