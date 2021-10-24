Найдено древнейшее стадо динозавров

Исследователи из Аргентины, США и Южной Африки нашли свидетельства, указывающие на существование стадности у завроподоморф — одной из групп динозавров — еще в начале юрского периода, около 193 миллионов лет назад. Статья ученых опубликована в журнале Scientific Reports.

Начиная с 2013 года палеонтологи обнаружили в ходе раскопок формации Лагуна Колорада на юге Патагонии больше 100 яиц и около 80 скелетов молодых и взрослых мусзавров— травоядных завроподоморф, дальнего предка таких завропод, как диплодок и аргентинозавр. Большинство из первых были сгруппированы по кладкам от восьми до 30 яиц. Рентгеновская визуализация на синхротроне ESRF в Гренобле показала, что все яйца содержали эмбрионы мусзавров. Более того, выяснилось, что все они сгруппированы в два-три ряда внутри специально вырытых «траншей», что говорит о наличии гнезда.

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Палеонтологи проанализировали размер и возраст костных тканей скелетов мусзавров для того, чтобы определить их возраст. Кроме того, они проанализировали саму формацию: окаменелости находили в разных горизонтах на одном и том же месте, что говорит о то, что мусзавры приходили в одинаковую точку на протяжении многих во время многих сезонов спаривания. Выяснилось, что окаменелости сгруппированы по возрасту — в одном месте находили яйца и только что вылупившихся особей, скелеты молодняка — другой. Исследователям удалось выделить скопление 11 особей возрастом менее года — что говорит о существовании «школ». Скелеты взрослых особей — в одиночку или попарно — находили раздельно, но в пределах одной и той же области размером около квадратного километра. Все это заставило исследователей предположить, что мусзавры жили стадами, но старались группироваться по возрасту.