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«Китайский Тик-Ток» решил бороться с зависимостью своих пользователей

Ювелина Бернст
44 минуты назад

В китайской версии Тик-тока - Douyin - появилось нововведение, которое призвано остановить развитие зависимости от мессенджера. Об этом сообщает South China Morning Post.

«Китайский Тик-Ток» решил бороться с зависимостью своих пользователей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В соцсети появились пятисекундные паузы между роликами. И их нельзя пропустить. В такие паузы пользователи вынуждены будут смотреть ролики, напоминающие о необходимости «убрать телефон», «лечь спать» или о том, что «завтра на работу». Они будут появляться, когда пользователь проводит слишком много времени в приложении.

Нововведение связано с растущей обеспокоенностью китайских властей тем, сколько времени молодые люди тратят на интернет. Правительство Китая решило бороться с «зависимостью от соцсетей».

В сентябре Douyin ограничил детям до 14 лет просмотр роликов до 40 минут в день. Подросткам также запретили заходить в приложение с 22 часов вечера до 6 часов утра.

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