«Китайский Тик-Ток» решил бороться с зависимостью своих пользователей

В китайской версии Тик-тока - Douyin - появилось нововведение, которое призвано остановить развитие зависимости от мессенджера. Об этом сообщает South China Morning Post.

В соцсети появились пятисекундные паузы между роликами. И их нельзя пропустить. В такие паузы пользователи вынуждены будут смотреть ролики, напоминающие о необходимости «убрать телефон», «лечь спать» или о том, что «завтра на работу». Они будут появляться, когда пользователь проводит слишком много времени в приложении.

Нововведение связано с растущей обеспокоенностью китайских властей тем, сколько времени молодые люди тратят на интернет. Правительство Китая решило бороться с «зависимостью от соцсетей».