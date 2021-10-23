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Назальный «Спутник V» разработали в России

Елена Прошина
1 час назад

Ученые из России создали назальный вариант вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает «Ура.ру» со ссылкой на профессора научно-исследовательского центра Анатолия Альштейна.

Назальный «Спутник V» разработали в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, данный препарат вызовет образование иммуноглобулинов А, которые защищают слизистые оболочки. После введения вакцины они скапливаются на слизистой и обеспечивают хороший иммунный затвор для проникновения COVID-19.

Bнтраназальная вакцина от коронавируса разработана в центре Гамалеи. По словам Альштейна, она «в принципе та же самая», что и обычный «Спутник V», однако отличается классами иммуноглобулинов: вакцина в виде инъекции вызывает выработку иммуноглобулинов класса G, а новый назальный вариант заставляет организм вырабатывать антитела класса A.

Как считает профессор, введение тех и других иммуноглобулинов могло бы стать лучшей защитой от вируса.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что назальная вакцина от коронавируса не дает гарантий защиты. По её словам, она предназначена тем, кто уже переболел или ранее вакцинировался, а также людям с высоким титром антител, так как служит «для повышения иммунитета носоглотки». Она отметила, что сама хорошо перенесла назальную вакцину, однако этот препарат не заменит обычную прививку от коронавируса.

Наука и техника,Общество,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
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