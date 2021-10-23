Назальный «Спутник V» разработали в России

Ученые из России создали назальный вариант вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает «Ура.ру» со ссылкой на профессора научно-исследовательского центра Анатолия Альштейна.

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По его словам, данный препарат вызовет образование иммуноглобулинов А, которые защищают слизистые оболочки. После введения вакцины они скапливаются на слизистой и обеспечивают хороший иммунный затвор для проникновения COVID-19.

Bнтраназальная вакцина от коронавируса разработана в центре Гамалеи. По словам Альштейна, она «в принципе та же самая», что и обычный «Спутник V», однако отличается классами иммуноглобулинов: вакцина в виде инъекции вызывает выработку иммуноглобулинов класса G, а новый назальный вариант заставляет организм вырабатывать антитела класса A.

Как считает профессор, введение тех и других иммуноглобулинов могло бы стать лучшей защитой от вируса.