Роскомнадзор заблокировал предвыборный сайт президента России

Роскомнадзор заблокировал домен «путин2018.рф», на котором во время предвыборной кампании 2018 года находился сайт кандидата Владимира Путина . С начала сентября на портале располагался незаконный контент.

В качестве даты первой блокировки, по данным «Роскомсвободы», сайта «путин2018.рф» значится 5 октября 2021 года. Основанием для этого стало решение Федеральной налоговой службы еще от 25 августа 2017 года по статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». По данному пункту Роскомнадзор блокирует материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, о методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, о способах совершения самоубийства, онлайн-казино, нелегальные букмекерские компании и другие.