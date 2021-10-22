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Роскомнадзор заблокировал предвыборный сайт президента России

Елена Прошина
19 минут назад

Роскомнадзор заблокировал домен «путин2018.рф», на котором во время предвыборной кампании 2018 года находился сайт кандидата Владимира Путина. С начала сентября на портале располагался незаконный контент.

Роскомнадзор заблокировал предвыборный сайт президента России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В качестве даты первой блокировки, по данным «Роскомсвободы», сайта «путин2018.рф» значится 5 октября 2021 года. Основанием для этого стало решение Федеральной налоговой службы еще от 25 августа 2017 года по статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». По данному пункту Роскомнадзор блокирует материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, о методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, о способах совершения самоубийства, онлайн-казино, нелегальные букмекерские компании и другие.

Согласно информации сервиса Whois, перерегистрировали домен «путин2018.рф» под незаконный контент 9 сентября 2021 года.

Отметим, что всего с 1 января 2017 года по 22 октября 2022 года Роскомнадзор заблокировал 22686 сайтов.

Наука и техника,Владимир Путин,Федеральная налоговая служба,Роскомнадзор,
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