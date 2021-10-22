Раскрыта статистика крупнейшего видеоресурса России

Ежедневная аудитория крупнейшего видеосервиса России VK Видео за счет объединения «ВКонтакте», «Клипов», «Одноклассников» и других видеосервисов экосистемы составляет 40 миллионов человек. СЕО «ВКонтакте» и VK Видео Марина Краснова привела цифры и по отдельным площадкам, сообщили в пресс-службе соцсети.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Олег Харсеев / Коммерсантъ

Так, ежемесячная аудитория сервиса видео и клипов «ВКонтакте» составила 75 миллионов, а в ОК — 45 миллионов пользователей. Кроме того, известны и показатели ежедневного смотрения в соцсетях: 1,15 миллиарда для «ВКонтакте» и «Клипов», а также 700 миллионов для «Одноклассников». Активный рост показывает сервис коротких вертикальных видео с AR-эффектами — «Клипы». За год ежедневная активная аудитория выросла почти в три раза — с 8 до 20 миллионов. За этот период сервис привлек свыше 2,1 миллиона уникальных авторов, которые загрузили более 45 миллионов видео. Каждый день клипы смотрят 350 миллионов раз.

Видео дня

Также впервые опубликованы и ключевые контентные показатели. Ежегодно в ОК и «ВКонтакте» загружается свыше 250 миллионов видео: из них 80 процентов — это UGC-контент, а 20 процентов — профессиональный. За счет плотной работы с 80 ключевыми правообладателями планируется, что до конца 2021 года пользователям VK Видео станут дополнительно доступны свыше 50 тысяч единиц профессионального контента. Платформа также хочет сфокусироваться на линейке эксклюзивного контента.

Выручка от видеорекламы в Instream-формате, размещенной во «ВКонтакте», увеличилась за текущий год в пять раз, а в ОК — вдвое. Показателей удалось достичь за счет экспериментов с новыми форматами и механиками видеорекламы, ранее недоступными на площадках, а также благодаря увеличению объемов качественного рекламного видеоинвентаря и фокуса на повышении показателей видимости и досмотрах рекламы.

Краснова отметила, что команда развивает видеосервис как единый продукт с точки зрения технологий, контента и возможностей монетизации.