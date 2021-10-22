Редкий планшет Apple выставили на аукцион

Аукционный дом Bonhams выставил на аукцион редкий прототип планшета Apple. Об этом сообщает издание The Verge.

Фото: Bonhams Bonhams

Модель Apple VideoPad 2, выставленная на продажу, представляет собой прототип КПК, или планшетного компьютера. Девайс был создан компанией между 1993 и 1995 годами. Сообщается, что устройство было следующей после Newton Message Pad попыткой американской компании представить умный девайс нового формата.

Судя по изображениям, гаджет имеет складной форм-фактор, экран и камеру для видеосвязи. Работа над VideoPad 2 была остановлена в 1997 году, после возвращения Стива Джобса в компанию. По информации аукционного дома, Джобс решил, что устройство еще не доработано и его рано выпускать в производство. Также уточняется, что руководитель Apple сломал прототип во время изучения.

Редкий гаджет был создан по эскизам бывшего генерального директора Apple Джона Скалли. «Если присмотреться, можно увидеть общие черты между этим прототипом и успешными продуктами бренда, вроде iPhone и iPad», — отметили журналисты.

Apple VideoPad 2 будет выставлен на торги в ноябре. Организаторы аукциона намерены продать устройство за цену от 8 до 12 тысяч долларов.