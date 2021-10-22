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Google удалил некорректные поисковые запросы о вакцинации

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
54 минуты назад

В Google после запроса RT удалили некорректные варианты поисковых запросов на слова «вакцинация это».

Google удалил некорректные поисковые запросы о вакцинации
Фото: ReutersReuters

В официальном ответе компании на запрос телеканала говорится, что команда Google «все проверила и удалила подсказки, которые не соответствовали нашим правилам», передает RT.

Ранее пользователи Сети обратили внимание, что в Google по запросу «вакцинация это» выдаются такие варианты, как «геноцид», «зло», «чип», «печать антихриста».

Теперь при поисковом запросе «вакцинация это» Google предлагает такие варианты, как «эксперимент», «хорошо или плохо», «медицинское вмешательство», «обязательно», «важно».

Ранее глава «Альянса врачей» (признан в России иноагентом) Анастасия Васильева увидела связь между действиями антиваксеров и противников признания российской вакцины «Спутник V» в ряде западных стран. Также российские звезды раскритиковали противников вакцинации.

До этого бывший сенатор Франц Клинцевич рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД о возникшей из-за антипрививочников и ковид-диссидентов проблеме.

Между тем количество зарегистрированных в России случаев COVID-19 перевалило за восемь миллионов, ежедневно регистрируют больше 30 тысяч новых вирус-положительных пациентов.

Последние данные о ситуации с коронавирусом представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Наука и техника,Анастасия Васильева,Франц Клинцевич,Деловая газета "Взгляд",
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