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В России показали подготовку к высадке на Луну

Lenta.ru
13 минут назад

Подготовку космонавтов к высадке на Луну показали в России. Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, сообщает РИА Новости.

Ролик демонстрирует имитацию основных действий на поверхности Луны. Низкую силу тяжести создал тренажер «Выход-2». Космонавт Александр Мисуркин отработал выход из посадочного модуля, движение по естественному спутнику Земли и работу с инструментом в условиях низкой гравитации.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Роскосмос» объявила конкурс на проведение работ по отправке человека на Луну. Согласно материалам госзакупок, стоимость работ оценили в 1,7 миллиарда рублей.

В мае неназванный источник сообщил РИА Новости возможную дату запуска российской миссии «Луна-25». По его словам, автоматическую межпланетную станцию запустят 25 мая.

В январе Совет по космосу Российской академии наук (РАН) рекомендовал «Роскосмосу» использовать вместо ракеты «Енисей» тяжелый носитель «Ангара» для полетов к Луне. Инициатива предполагает использование многопусковой схемы.

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