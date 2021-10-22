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Найден ключ к спасению планеты

Lenta.ru
51 минуту назад

Важнейший регион в достижении углеродной нейтральности к 2050 году — это страны Азии. Именно этот регион глава японской компании Suntory Такеши Ниинами назвал ключом к спасению планеты от последствий глобального потепления. Если азиатские страны не приложат все усилия, человечество ждет крах, заявил бизнесмен в интервью CNBC.

Найден ключ к спасению планеты
Фото: ReutersReuters

По словам Ниинами, Азия была исключена из процесса разработки и принятия новых норм и правил для борьбы с изменением климата. «Правила, созданные и сформулированные Западом, не могут быть четко соблюдены Азией», — назвал он проблему и отметил, что между странами в регионе есть большие различия.

Парижское соглашение по климату обязывает страны, которые его подписали, предпринимать эффективные меры для удержания роста среднемировой температуры на отметке в 1,5 градуса по Цельсию относительно доиндустриального уровня. Этого будет достаточно для предотвращения наихудших последствий глобального топления. Для сдерживания глобального потепления страны планируют к 2050 году достичь углеродной нейтральности.

Всемирная организация здравоохранения назвала изменение климата главной угрозой для жизни и здоровья населения. Организация сообщила, что природные катаклизмы убивают тысячи людей и подрывают медицинскую систему, когда она крайне необходима. А загрязнение воздуха ежегодно приводит к миллионам преждевременных смертей.

Наука и техника,Такеши Ниинами,ВОЗ,
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