Instagram выпустил важное обновление для пользователей ПК

Социальная сеть Instagram расширила свои функции. Теперь она позволяет загружать видеоролики и фотографии с компьютера через интернет-браузер. Информация об этом поступила в четверг, 21 октября, пишут «Известия».

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Как сообщила пресс-служба Instagram на своей странице в Twitter, они были очень рады запустить эту новую функцию. Теперь пользователи социальной сети смогут загружать фото и видео длительностью до минуты через интернет-браузер напрямую в Instagram.

Ранее пользователи Instagram могли размещать контент только с мобильных устройств.

5 октября в работе сервисов Facebook (WhatsApp, Instagram) произошел один из самых серьезных сбоев. Более шести часов мессенджер и социальные сети не работали. Затем случились сбои в работе интернет-ресурсов Netflix, Tinder, YouTube, Zoom и Bank of America.

Глава Facebook Марк Цукерберг принес свои извинения за сбой в функционировании платформы. В компании объяснили, что сложности возникли из-за неправильного изменения конфигурации со стороны Facebook. Никаких кибератак, как подчеркнули представители компании, не случалось, и все данные пользователей сохранились.