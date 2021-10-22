Instagram выпустил важное обновление для пользователей ПК

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Instagram разрешил загружать контент с компьютера

Елена Прошина
33 минуты назад

Социальная сеть Instagram расширила свои функции. Теперь она позволяет загружать видеоролики и фотографии с компьютера через интернет-браузер. Информация об этом поступила в четверг, 21 октября, пишут «Известия».

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Фото: ТАССТАСС

Как сообщила пресс-служба Instagram на своей странице в Twitter, они были очень рады запустить эту новую функцию. Теперь пользователи социальной сети смогут загружать фото и видео длительностью до минуты через интернет-браузер напрямую в Instagram.

Ранее пользователи Instagram могли размещать контент только с мобильных устройств.

5 октября в работе сервисов Facebook (WhatsApp, Instagram) произошел один из самых серьезных сбоев. Более шести часов мессенджер и социальные сети не работали. Затем случились сбои в работе интернет-ресурсов Netflix, Tinder, YouTube, Zoom и Bank of America.

Глава Facebook Марк Цукерберг принес свои извинения за сбой в функционировании платформы. В компании объяснили, что сложности возникли из-за неправильного изменения конфигурации со стороны Facebook. Никаких кибератак, как подчеркнули представители компании, не случалось, и все данные пользователей сохранились.

При этом 8 октября многие пользователи Facebook и Instagram повторно столкнулись со сбоями в работе приложений и сайтов. Жалобы поступили из Соединенных Штатов, Канады, Германии, Великобритании, России и ряда других стран.

Наука и техника,Интернет,Марк Цукерберг,Bank of America,газета "Известия",
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