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Сомнолог Калинин заявил, что риск заразиться из-за недосыпа увеличивается на 250%

Газета.Ru
1 час назад

Хронический недосып связан с ослаблением иммунитета человека. Об этом "Ридус" рассказал сомнолог Александр Калинин, глава Центра медицины сна университетской клиники МГУ имени М. В. Ломоносова.

Риск заразиться инфекцией из-за недосыпа увеличивается на 250%
Фото: ТАССТАСС

Эксперт добавил, что недостаток сна может вызвать развитие серьезных заболеваний. По его данным, из-за недосыпа вероятность подхватить какую-нибудь инфекцию увеличивается на 250%. В долгосрочной перспективе дефицит сна может увеличить риск развития ишемической болезни сердца, нарушений сердечного ритма, тромбоза. В отдельных случая привести к онкологическим заболеваниям.

Ранее врач Полуэтов назвал способы победить осеннюю сонливость. В случае, если дневная сонливость продолжается несколько дней, то необходимо изменить режим сна.

Наука и техника,Александр Калинин,Ридус,
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