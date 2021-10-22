Риск заразиться инфекцией из-за недосыпа увеличивается на 250%

Хронический недосып связан с ослаблением иммунитета человека. Об этом "Ридус" рассказал сомнолог Александр Калинин, глава Центра медицины сна университетской клиники МГУ имени М. В. Ломоносова.

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Эксперт добавил, что недостаток сна может вызвать развитие серьезных заболеваний. По его данным, из-за недосыпа вероятность подхватить какую-нибудь инфекцию увеличивается на 250%. В долгосрочной перспективе дефицит сна может увеличить риск развития ишемической болезни сердца, нарушений сердечного ритма, тромбоза. В отдельных случая привести к онкологическим заболеваниям.