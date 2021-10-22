Иммунолог раскрыл эффект от адаптации COVID к вакцинам

COVID-19, адаптируясь к вакцинам, может стать менее заразным и поменять некоторые свои свойства. Однако новые штаммы не могут полностью обнулить эффективность вакцин. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков в своей беседе с «Лентой.ру».

Фото: Рамблер Рамблер

По его словам, эффективность вакцин в настоящий момент уже снизилась на 10-15%, и этот процесс не остановится. Все дело в том, что вирус адаптируется к вакцинам, меняет некоторые свои свойства. В целом может быть и снижение заразности, пояснил иммунолог.

Крючков также заявил, что для сохранения своих важнейших параметров вирус вынужден «лавировать». Однако это, как объясняет специалист, «крайне тяжело», и у вируса есть собственный предел возможностей.

«Он лавирует, чтобы быть оптимальным в данный конкретный момент, естественно, к вакцинам он тоже адаптируется», — сказал он.