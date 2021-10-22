Названы способные обходить иммунитет штаммы коронавируса

«Можно сказать, очень предварительно, что “лямбда” и “бета”-линии немного лучше обходят иммунную защиту. “Дельта” тоже неплохо обходит, лучше, чем “альфа”, но при этом хуже, чем “гамма” и “лямбда”. При этом мы видим, что ”гамма” и “лямбда” меньше распространена в мире, чем “дельта”, и только в определенных странах, где она исходно появилась. И то “дельта” там потихонечку отъедает куски — это значит, что все таки да, она обходит иммунитет лучше, но заразность у нее, по всей видимости, сильно ниже», — сказал он.