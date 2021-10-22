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Хакеры взломали Acer два раза подряд за неделю

Ferra.ru
1 час назад

Хакерская группировка взломала производителя электроники Acer два раза подряд за неделю. В первый раз хакеры украли данные сотрудников компании, во второй — проучили вендора за небрежное отношение к своей же безопасности.

Хакеры взломали Acer два раза подряд за неделю
Фото: ReutersReuters

Хакерская группировка под названием Desorden дважды взломала компанию Acer в течение недели. Как сообщили сами хакеры, они взломали серверы Acer в Индии. После первой атаки на одном из хакерских форумов Desorden выставила на продажу 60 ГБ информации о клиентах, ритейлерах, дистрибьюторах компании, а также финансовую отчётность.

Но при этом Desorden сразу провела новую атаку, чтобы проверить, какие выводы сделали в Acer. По словам хакеров, и вторая атака прошла успешно. Своеобразный отчёт об этом они разослали многим журналистам, в том числе прислали электронное письмо в редакцию издания BleepingComputer.

«Мы не требовали денег, а просто решили доказать, насколько неприемлемо Acer относится к безопасности собственных систем», — заявили представители Desorden.

Как отмечается, Acer вывела скомпрометированные серверы в офлайн, но хакеры заявили, что знают обо всех оставшихся дырах в безопасности компании. Причём все их атаки были направлены против персональных данных сотрудников и клиентов вендора.

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