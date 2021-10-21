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В рубине нашли признаки жизни возрастом 2,5 миллиарда лет

Российская Газета
35 минут назад

При изучении одного из самых старых драгоценных камней ученые обнаружили остатки углерода, которые 2,5 миллиарда лет назад, когда в атмосфере планеты было мало кислорода, и жизнь существовала только в виде микроорганизмов, были чем-то живым.

В рубине нашли признаки жизни возрастом 2,5 миллиарда лет
Фото:  EurekAlert EurekAlert

Исследования прошли в Гренландии - там находятся самые старые месторождения рубинов в мире. Во время них команда ученых нашла образец камня, который содержит графит - минерал, состоящий из чистого углерода. Анализ этого вещества показал, что в нем есть остатки древней жизни, пишет EurekAlert.

По словам профессора Криса Якимчука из университета Ватерлоо, присутствие графита дает исследователям подсказки насчет того, как рубины образовались в месторождениях. Обычно это невозможно определить, исходя только из цвета и химического состава камня.

Исследователи проанализировали изотопный состав атомов углерода графита. Оказалось, что 98 процентов всех атомов углерода имеют атомную массу 12, и всего несколько атомов тяжелее. Поэтому ученые пришли к выводу, что более легкие атомы раньше были жизнью, микроорганизмами, скорее всего, цианобактериями. Дело в том, что живое вещество состоит в основном из более легких атомов углерода, потому что им требуется меньше энергии для включения в клетки.

Кроме того, ученые считают, что графит был необходим для того, чтобы этот рубин смог сформироваться. Графит изменил химический состав окружающих пород, чтобы создать благоприятные условия для роста рубина. В других случаях образование такого камня в этом месте было бы невозможно.

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