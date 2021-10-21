Подготовку российских космонавтов к высадке на Луну показали на видео

Российские космонавты готовятся к высадке на Луну. Соответствующее видео публикует телеканал «360». На кадрах Александр Мисуркин отрабатывает выход из посадочного модуля, перемещение по поверхности, а также работу с ручным инструментом.
Чтобы процесс проходил в условиях, максимально приближенных к лунным, была искусственно создана сила тяжести, как на спутнике Земли.
«Еще одно предполетное исследование, через которое прошел Александр Мисуркин, связано с управлением вертолетом. В рамках эксперимента “Созвездие — ЛМ-21/22” специалисты ЦПК приступили к отработке технологий перспективной пилотируемой посадки космонавтов на Луну с использованием вертолета как динамического тренажера. Командир экипажа ЭП-20 отработал навыки спуска и посадки, а в преддверии экспедиции на МКС поучаствовал в предполетном исследовании», – говорится в сообщении госкорпорации «Роскосмос».
О начале подготовки высадки человека на Луну Россией стало известно в сентябре этого года. «Роскосмос» объявил о тендере на 1,7 миллиарда рублей.