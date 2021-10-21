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Появилось видео запуска первой ракеты-носителя «Нури» Южной Кореи

Александр Кузьмин
21 минуту назад

С космодрома «Наро» в Южной Корее запустили первую ракету-носитель «Нури».

«Нури» является трехступенчатой ракетой (техническое название KSLV-II), предназначенной для вывода на орбиту Земли искусственного спутника. В случае удачного выполнения программы Республика Корея войдет в элитный клуб мировых космических государств, которые способны самостоятельно производить и выводить на орбиту космические аппараты.

Изначально запуск ракеты был запланирован сегодня на 16 часов по местному времени, однако из-за погодных условий его отложили на один час. Сегодняшний полет ракету установлена имитирующая болванка весом в полторы тонны.

В случае успеха, руководство космической программой и инженеры планируют запуск с настоящим спутником в следующем году. Стоимость проекта по созданию ракеты KSLV-II составила 1,8 млрд. долларов. Разработка ведется с 2010 г.

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