Появилось видео запуска первой ракеты-носителя «Нури» Южной Кореи

С космодрома «Наро» в Южной Корее запустили первую ракету-носитель «Нури».

«Нури» является трехступенчатой ракетой (техническое название KSLV-II), предназначенной для вывода на орбиту Земли искусственного спутника. В случае удачного выполнения программы Республика Корея войдет в элитный клуб мировых космических государств, которые способны самостоятельно производить и выводить на орбиту космические аппараты.

Изначально запуск ракеты был запланирован сегодня на 16 часов по местному времени, однако из-за погодных условий его отложили на один час. Сегодняшний полет ракету установлена имитирующая болванка весом в полторы тонны.