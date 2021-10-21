Huawei представила в РФ ноутбук с разблокировкой по лицу

MateBook 14s — свежая модель Huawei, получившая целый набор новых функций. Теперь ноутбук распознает владельца не только по отпечатку пальца, но и по лицу, а также умеет различать голоса. Само устройство тоже легко узнать из тысячи — благодаря эксклюзивному цвету зеленый шалфей.

Фото: Павел Ткачук Павел Ткачук

Huawei выпустила новую модель ноутбука с инновационными характеристиками. Сверхбыстрая зарядка, экспериментальный звук, шумоподавление и другие свежие функции выведут повседневность на следующий уровень комфорта. В России предзаказ MateBook 14s стартует уже 26 октября.

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Новый ноутбук получил 2,5K-экран диагональю 14,2 дюйма, который поддерживает 1,07 миллиарда цветов и 100 процентов охвата sRGB, что дает максимум насыщенности цвета и широчайший спектр передачи оттенков. При этом экран занимает 90 процентов поверхности крышки за счет четырех ультратонких рамок. На верхней инженерам удалось разместить фронтальную мини-камеру, размер которой — всего 2,25 мм. С ее помощью настраивается разблокировка устройства по лицу, как в смартфоне. Мини-камера также распознает уровень освещения, что позволяет автоматически настраивать яркость экрана.

Соотношение сторон — 3:2, уже привычное для Huawei. В один скролл вмещается больше контента по вертикали, и работа с текстами или таблицами становится удобнее. Сам экран сенсорный, что упрощает и ускоряет выполнение множества задач, к примеру, когда необходимо приблизить изображение, переместить файл, перемотать видео.

Распознающий владельца

Одна из наиболее усовершенствованных систем в Huawei MateBook 14s — это звук. Данная модель — первая в серии, где применяется звуковая технология Huawei Sound . Исходя из успешного опыта производства аудиоустройств, компания решила перенести уже полюбившийся многим пользователям звук из колонок и наушников Huawei в ноутбуки. Так MateBook 14s получил четыре динамика верхних и нижних частот для впечатляющего звучания басов и элегантных переливов на более тонкие частоты.

По углам корпуса расположились четыре микрофона, способные услышать и передать голос пользователя с расстояния до пяти метров. Умное шумоподавление и первый в мире индивидуальный фильтр голоса, в свою очередь, помогают отсеивать посторонние звуки как во время онлайн-переговоров, так и при созвоне с друзьями с концертов, вечеринок и из других шумных мест.

Все для мобильности и многозадачности

Сердце нового MateBook 14s — процессор Intel Core™ 11-го поколения. Он обеспечивает быстрый и плавный отклик всей системы. Устройство оснащено режимом повышенной производительности и многозадачности, когда в пару кликов мощность процессора можно разогнать до 45 Вт. При этом избежать перегрева устройства в высокопроизводительном режиме поможет надежная и бесшумная система охлаждения, работающая по фирменной технологии Huawei Shark.

Батарея мощностью 60 Вт*ч обеспечивает длительную автономность даже в режиме высокой производительности. В то же время зарядка с блоком питания на 90 Вт всего за 15 минут может обеспечить устройство энергией на три часа. С помощью этой зарядки быстро пополняется батарея смартфона или планшета Huawei, что избавляет от необходимости брать с собой в дорогу множество проводов. У Huawei зарядка теперь одна для всех.

Связаны не только зарядкой

Подключить смартфон к ноутбуку можно не только с помощью провода. Несмотря на то что технология беспроводного соединения в устройствах Huawei существует уже несколько лет, MateBook 14s получил ее новую версию. Чтобы настроить взаимодействие ноутбука с фирменным смартфоном, планшетом, беспроводными наушниками или монитором, достаточно одного касания. Когда на экране ноутбука появится проекция подключенного устройства — к примеру, смартфона, — пользователь сможет запустить сразу несколько мобильных приложений. Это может быть мессенджер, блокнот или менеджер файлов. Если на телефон поступит звонок, его тоже можно будет принять прямо с ноутбука, на переключаясь с одного устройства на другое.

Приятный внешне и на ощупь

Дизайн и качество сборки нового Huawei MateBook 14s отвечают всем вызовам современности. Безупречная внешне модель — изящная и стильная, ноутбук приятно и легко держать в руках и носить с собой.

В России MateBook 14s появится в двух цветах — зеленый шалфей и космический серый. Стоимость стартует от 119 990 рублей.

Свежий зеленый оттенок создан специально для этой модели и навеян цветом китайской драконьей ели. Это вечнозеленое дерево для китайцев является олицетворением жизненной энергии, постоянства, связи тысячелетий. Это вполне привычный цвет для глаз, но необычный для оформления подобного устройства. Для будущих пользователей новой модели это один из способов подчеркнуть свою индивидуальность и оказаться в центре внимания.

Клавиатура в MateBook 14s также была усовершенствована: у нее появилась регулировка уровня подсветки, новые поверхность и посадка — такая, что тактильное ощущение хода клавиш стало особенно приятным. Все дело в том, что технология специальной посадки схожа с мягким приземлением космических кораблей.