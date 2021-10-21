Разгадана тайна образования первых галактик во Вселенной

Астрономам удалось восстановить сценарий образования первых звезд и галактических структур в ранней Вселенной. Ученые сделали открытие, опираясь на новые изображения самых маленьких и тусклых галактик, расположенных ближе всего к Земле.

Фото: Frank Cone, Pexels Frank Cone, Pexels

В рамках проекта SHARDS (Survey for high-z Red and Dead Sources) исследователи обратили внимание на близлежащие аналоги самых первых галактик, которые были сформированы во Вселенной. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Выдержки приводит РИА Новости.

Группа британских и испанских астрономов при помощи космического телескопа «Хаббл» и Большого канарского телескопа (GTC) искала в пограничных полях самые маленькие и слабые галактики в ближайшей Вселенной.