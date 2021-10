Разгадана тайна образования первых галактик во Вселенной

В рамках проекта SHARDS (Survey for high-z Red and Dead Sources) исследователи обратили внимание на близлежащие аналоги самых первых галактик, которые были сформированы во Вселенной. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Выдержки приводит РИА Новости.