В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 84.22
Войти в почту

Палеогенетики поставили точку в истории одомашнивания лошадей

Российская Газетаиещё 3
1 час назад

Предки современных лошадей были одомашнены 4200 лет назад в Понтийско-Каспийской степи (Причерноморско-Каспийская степь). В журнале Nature опубликованы результаты нового исследования международной группы ученых.

Палеогенетики поставили точку в истории одомашнивания лошадей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Команда под руководством Людовика Орландо из Тулузского университета (Франция) считает, что наконец поставлена точка в многолетних поисках родины и времени одомашнивания лошадей. "Эта загадка решена", - заявили ученые. По их данным, история одомашнивания лошадей началась в Причерноморско-Каспийской степи - огромной степи, простирающейся от северного побережья Черного моря на восток до Каспийского моря. Это произошло 4200 лет назад - между 2000 и 2200 годами до н.э. И за несколько столетий потомки этих лошадей распространились по всей территории между Атлантикой и Монголией.

Видео дня

Ранее предполагалось, что одомашнивание лошадей произошло около 4000-6000 лет назад. Но где это произошло, было неизвестно. Одна из версий последнего времени - на севере современного Казахстана: представители ботайской культуры считались первыми, кто оседлал дикую лошадь и использовал ее как основной источник мяса и молока. Поэтому долгое время эти животные считались предками современных домашних лошадей. Но ошибочно, как выяснила несколько лет назад команда Орландо: генетический анализ лошадей ботайской культуры показал, что эти лошади не были предками современных домашних лошадей.

В поисках генетических корней современных лошадей исследователи сравнили геномы 273 особей, живших от 500 до 50 тыс. лет назад, и геном десяти современных лошадей.

Выяснилось: животные в Анатолии, Европе, Центральной Азии и Сибири генетически серьезно отличались друг от друга. Но 4000-4200 лет назад лошади, предки современных лошадей, "вытеснили все другие местные популяции и быстро распространились по Евразии примерно с 2000 г. до н.э.". За несколько веков, и этот факт удивил ученых, лошади из Причерноморско-Каспийской степи вытеснили диких сородичей от Атлантического океана до Монголии. Сначала одомашненные лошади попали в Среднюю Азию, чуть позже - на территорию современной Западной Европы.

По предположению палеогенетиков, два генетических изменения в значительной степени способствовали взрывному росту популяции. Одна из мутаций укрепила позвоночник - лошадей стали использовать для верховой езды. Благодаря другой лошади стали послушными. Строгий отбор лошадей с точки зрения поведенческой адаптации привел к тому, говорится в статье, что они быстро стали не только "популярным средством передвижения, но и символом статуса".

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители