Палеогенетики поставили точку в истории одомашнивания лошадей

Предки современных лошадей были одомашнены 4200 лет назад в Понтийско-Каспийской степи (Причерноморско-Каспийская степь). В журнале Nature опубликованы результаты нового исследования международной группы ученых.

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Команда под руководством Людовика Орландо из Тулузского университета (Франция) считает, что наконец поставлена точка в многолетних поисках родины и времени одомашнивания лошадей. "Эта загадка решена", - заявили ученые. По их данным, история одомашнивания лошадей началась в Причерноморско-Каспийской степи - огромной степи, простирающейся от северного побережья Черного моря на восток до Каспийского моря. Это произошло 4200 лет назад - между 2000 и 2200 годами до н.э. И за несколько столетий потомки этих лошадей распространились по всей территории между Атлантикой и Монголией.

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Ранее предполагалось, что одомашнивание лошадей произошло около 4000-6000 лет назад. Но где это произошло, было неизвестно. Одна из версий последнего времени - на севере современного Казахстана: представители ботайской культуры считались первыми, кто оседлал дикую лошадь и использовал ее как основной источник мяса и молока. Поэтому долгое время эти животные считались предками современных домашних лошадей. Но ошибочно, как выяснила несколько лет назад команда Орландо: генетический анализ лошадей ботайской культуры показал, что эти лошади не были предками современных домашних лошадей.

В поисках генетических корней современных лошадей исследователи сравнили геномы 273 особей, живших от 500 до 50 тыс. лет назад, и геном десяти современных лошадей.

Выяснилось: животные в Анатолии, Европе, Центральной Азии и Сибири генетически серьезно отличались друг от друга. Но 4000-4200 лет назад лошади, предки современных лошадей, "вытеснили все другие местные популяции и быстро распространились по Евразии примерно с 2000 г. до н.э.". За несколько веков, и этот факт удивил ученых, лошади из Причерноморско-Каспийской степи вытеснили диких сородичей от Атлантического океана до Монголии. Сначала одомашненные лошади попали в Среднюю Азию, чуть позже - на территорию современной Западной Европы.