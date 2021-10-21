В России выявили новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса «дельта» AY.4.2 выявлен в единичных случаях в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

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По его словам, возможно широкое распространение данной разновидности вируса. В некоторых кругах геновариант называют «дельта плюс», «но это же название ранее относилось к другому варианту, и потому сейчас происходит некоторая путаница», — сказал медик. Он отметил, AY.4.2 — одно из множества ответвлений линии «дельта».

В настоящее ученые исследуют заразность очередной разновидности COVID-19. По словам представителя Роспотребнадзора, вероятность широкого распространения AY.4.2 в России и мире достаточно высока. Помочь в борьбе с новым штаммом может только вакцинация, особенно среди тех, кто еще не переболел коронавирусом.

Хафизов заверил, что применяемые в России препараты весьма эффективны и против AY.4.2, который не на столько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами.