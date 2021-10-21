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Вирусолог рассказал о новых штаммах COVID-19

Елена Прошина
47 минут назад

Стало известно о появлении новых вариантов коронавируса, сообщает радио Sputnik со ссылкой на вирусолога центра имени Гамалеи Александра Бутенко.

Раскрыты возможные пути эволюции COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, это естественный процесс, который невозможно остановить. Учёные и дальше будут регистрировать разновидности COVID-19, но они не обязательно будут опаснее уже существующих. Бутенко отметил, что появление генотипов коронавируса, которые происходят от китайского варианта 2019 года, продолжается и будет продолжаться.

«… Потому что увеличиваются объём и возможности обследования различных источников коронавирусной инфекции. Причём они могут эволюционировать как в сторону увеличения патогенных и вирулентных свойств, так и в сторону их уменьшения», — отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, в Великобритании стала распространяться версия коронавируса под названием AY.4.2. По мнению ученых, «британский штамм» на 10-15% заразнее «дельта»-штамма коронавируса. На сегодня, каждый десятый случай заражения коронавирусом в Великобритании приходится на новый штамм. Один случай был зафиксирован и в Израиле. Британские ученые предполагают, что штамм AY.4.2 может стать наиболее заразным за все время пандемии.

Наука и техника,Александр Бутенко,ИА Sputnik,
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