В Windows 11 началось тестирование Android-приложений

Microsoft объявила о начале тестирования приложений для Android на Windows 11. Пока что доступ есть только у участников бета-программы на территории США.

Фото: «ЧЕМПИОНАТ» «ЧЕМПИОНАТ»

Различные мобильные приложения можно будет найти через Microsoft Store. Первоначально планируется протестировать 50 приложений, среди которых есть как игры вроде Lords Mobile, Clash of Kings и LEGO Duplo, так и развивающие программы вроде Kindle.

Microsoft совместно с Amazon не только адаптировали мобильные приложения, но и позаботились об удобстве использования. Например, можно открыть несколько игр и разделить экран для их размещения. Также есть возможность закрепить приложения и быстро переключаться между ними.

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