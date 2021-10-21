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В Windows 11 началось тестирование Android-приложений

Чемпионат.comиещё 3
45 минут назад

Microsoft объявила о начале тестирования приложений для Android на Windows 11. Пока что доступ есть только у участников бета-программы на территории США.

В Windows 11 началось тестирование Android-приложений
Фото:  «ЧЕМПИОНАТ» «ЧЕМПИОНАТ»

Различные мобильные приложения можно будет найти через Microsoft Store. Первоначально планируется протестировать 50 приложений, среди которых есть как игры вроде Lords Mobile, Clash of Kings и LEGO Duplo, так и развивающие программы вроде Kindle.

Microsoft совместно с Amazon не только адаптировали мобильные приложения, но и позаботились об удобстве использования. Например, можно открыть несколько игр и разделить экран для их размещения. Также есть возможность закрепить приложения и быстро переключаться между ними.

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Компания подчеркнула, что проблем с совместимостью не будет, так как Android-приложения поддерживают процессоры Intel, AMD и Qualcomm. Несмотря на это, в случае возникновения проблем можно обратиться в службу поддержки.

Наука и техника,Amazon,Qualcomm,Microsoft,
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