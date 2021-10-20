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Дайвер нашел в море гигантский зуб древней акулы

Газета.Ru
1 час назад

Капитан катера и дайвер в одном лице Майкл Настасио нашел рядом с побережьем Флориды, США, гигантский зуб доисторической акулы мегалодон, пишет издание Mirror.

Дайвер нашел в море гигантский зуб древней акулы
Фото: blackgoldfossilcharters/Instagramblackgoldfossilcharters/Instagram

По словам Майкла, свою находку он обнаружил во время очередного погружения. Длина зуба акулы составила 16 сантиметров — клык полностью покрывает ладонь мужчины.

Настасио рассказал журналистам, что сохранит реликвию на память — настолько она его впечатлила.

«Я занимаюсь охотой на окаменелости 11 лет, но не могу оторвать глаз от этого [зуба]», — признался мужчина.

Мегалодоны жили на Земле примерно 20 миллионов лет назад и считались самыми крупными хищниками того времени. Размер этих акул мог достигать 17 метров в длину, а вес взрослой особи варьировался от 50 до 70 тонн.

Ранее дайвер из Израиля нашел на дне Средиземного моря меч крестоносца. По оценкам экспертов, оружию около 900 лет, но оно неплохо сохранилось.

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