Дайвер нашел в море гигантский зуб древней акулы

Капитан катера и дайвер в одном лице Майкл Настасио нашел рядом с побережьем Флориды, США, гигантский зуб доисторической акулы мегалодон, пишет издание Mirror.

Фото: blackgoldfossilcharters/Instagram blackgoldfossilcharters/Instagram

По словам Майкла, свою находку он обнаружил во время очередного погружения. Длина зуба акулы составила 16 сантиметров — клык полностью покрывает ладонь мужчины.

Настасио рассказал журналистам, что сохранит реликвию на память — настолько она его впечатлила.

«Я занимаюсь охотой на окаменелости 11 лет, но не могу оторвать глаз от этого [зуба]», — признался мужчина.

Мегалодоны жили на Земле примерно 20 миллионов лет назад и считались самыми крупными хищниками того времени. Размер этих акул мог достигать 17 метров в длину, а вес взрослой особи варьировался от 50 до 70 тонн.