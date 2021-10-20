Дайвер нашел в море гигантский зуб древней акулы

Капитан катера и дайвер в одном лице Майкл Настасио нашел рядом с побережьем Флориды, США, гигантский зуб доисторической акулы мегалодон, пишет издание Mirror.
По словам Майкла, свою находку он обнаружил во время очередного погружения. Длина зуба акулы составила 16 сантиметров — клык полностью покрывает ладонь мужчины.
Настасио рассказал журналистам, что сохранит реликвию на память — настолько она его впечатлила.
«Я занимаюсь охотой на окаменелости 11 лет, но не могу оторвать глаз от этого [зуба]», — признался мужчина.
Мегалодоны жили на Земле примерно 20 миллионов лет назад и считались самыми крупными хищниками того времени. Размер этих акул мог достигать 17 метров в длину, а вес взрослой особи варьировался от 50 до 70 тонн.
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