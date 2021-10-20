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Представлен первый смартфон с тепловизором

Lenta.ru
37 минут назад

Компания Cat представила первый телефон с функцией тепловизора. Об этом сообщает издание TechRadar.

Представлен первый смартфон с тепловизором
Фото: CATCAT

Американский производитель строительной техники Caterpillar (Cat) выпустил в продажу смартфон S60. Девайс отличается наличием тепловизора FLIR Lepton с объективом разрешением 13 мегапикселей и двойной вспышкой. С помощью него пользователь может визуализировать окружающее тепло и измерять температуру объектов на расстоянии до 30 метров. В документации устройства объясняется, что гаджет в первую очередь предназначен для обнаружения потери тепла в окружающей среде.

Защищенный аппарат получил сертифицированный по американскому военному стандарту корпус MIL-STD 810G, с которым S60 может работать при температурах от минус 25 до 55 градусов. Также девайс может выдержать падение с высоты до двух метров.

Новый смартфон имеет 4,7-дюймовый дисплей разрешением 1280x720 пикселей, чип Snapdragon 617, три гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти. Девайс получил аккумулятор емкостью 3800 миллампер-часов, гаджет работает под управлением Android 6.0 Marshmallow.

Стоимость Cat S60 составит 64 999 рупий, или около 62 тысяч рублей. Аппарат поступит в продажу на индийском рынке.

В начале 2021 года в сети обнаружили патент Apple на встроенный в смартфон тепловизор. Согласно описанию, изобретение позволяет разблокировать iPhone по лицу пользователя, даже если последний находится в маске.

Наука и техника,Caterpillar,Apple,
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