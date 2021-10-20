Ученые предупредили о климатической катастрофе

Повышение температуры на Земле является самым серьезным вызовом для здоровья людей во всем мире. Об этом, как передает РИА «Новости», заявили специалисты сферы здравоохранения в петиции к главам государств, которые примут участие в конференции по изменению климата (COP26) в шотландском Глазго. Петиция размещена на сайте Phys.org.

Ученые предупредили, что негативный эффект от повышения глобальной температуры будет масштабнее, чем последствия пандемии коронавируса. Загрязнение воздуха в результате сжигания ископаемого топлива приводит к преждевременной смерти более 7 млн человек каждый год. Ситуацию усугубляют некачественная вода, пища, загрязненный воздух и стихийные бедствия.

Медики призывают сделать здоровье человека основной темой обсуждения на конференции и предложили ряд мер, которые, по их мнению, могут помочь предотвратить катастрофу в сфере здравоохранения.

Ученые считают необходимым начать быстрый переход от ископаемого топлива и направить финансирование на развитие чистой энергии. Они также настаивают на сокращении выбросов парниковых газов передовыми государствами в соответствии с требованиями Парижского соглашения и призывают их помочь более бедным странам с выполнением этих обязательств. Кроме того, по мнению специалистов, мировые правительства должны построить «устойчивую к изменениям климата низкоуглеродную систему здравоохранения» и внести меры по улучшению здоровья населения в план по борьбе с изменениями климата.